Вакцина от коронавируса компании Moderna показала эффективность в 94,5%

Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила, что эффективность разработанной ею вакцины против коронавируса составляет 94,5%. При этом в компании указали, что речь идет пока о промежуточных результатах третьей фазы испытаний препарата.

«Независимый совет по мониторингу… третьей фазы исследования вакцины-кандидата против Covid-19 – mRNA-1273 – уведомил Moderna, что испытания соответствуют статистическим критериям, определенным в протоколе изучения эффективности, с эффективностью вакцины 94,5%», – говорится в заявлении компании.

Первый промежуточный анализ был основан на 95 случаях Covid-19, из которых 90 случаев заболевания зафиксированы в группе плацебо, а оставшиеся пять – в группе участников, получивших вакцину, что привело к оценке эффективности вакцины в 94,5%, пояснили разработчики.

Всего в исследовании участвуют более 30 тыс. добровольцев.

Компания заявила, что планирует обратиться в регулирующий орган США, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, за разрешением на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в ближайшие недели.

Напомним, в начале ноября компании Pfizer и BioNTech объявили, что разрабатываемая ими вакцина от коронавируса BNT162b2 показала на третьей стадии клинических исследований эффективность 90%.

11 ноября стали известны итоги промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции разработки центра Гамалеи. Испытания показали, что эффективность препарата составила 92%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.20

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