Великобритания начала вакцинацию населения от коронавируса

В Великобритании во вторник, 8 декабря, стартовала вакцинация населения от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech. Таким образом, Соединенное Королевство первым из западных стран начало массовую вакцинацию от ковида.

В первую очередь будут привиты группы риска – постояльцы домов престарелых, медики, социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет, отметили в британском правительстве. Прививочная кампания проводится на добровольной и бесплатной основе. Власти призывают не отказываться от вакцинации.

Как сообщает телеканал Sky News, первой в Британии и в мире вакцину производства Pfizer/BioNTech вне клинических тестирований получила 90-летняя британка. Проживающая в графстве Уэст-Мидленс Маргарет Кинан привилась ранним утром в университетской больнице Ковентри. Женщина отметила, что это лучший подарок на день рождения, который она могла получить. По ее словам, теперь она будет проводить больше времени с родными и друзьями.

Напомним, что Великобритания 2 декабря одобрила для массового применения вакцину компаний Pfizer и BioNTech, став первой страной в мире, сертифицировавшей этот препарат для широкого использования.

Британские власти заказали 40 миллионов доз вакцины – этого достаточно, чтобы привить 20 млн человек. Первая партия вакцины прибыла в страну на прошлой неделе.

Лондон, Наталья Петрова

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