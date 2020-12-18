Британия и ЕС не могут поделить рыбу

ЕС и Британия продолжают переговоры по условиям выхода официального Лондона из ЕС. Уже 1 января 2021 года Брексит состоится, а торговой сделки между сторонами до сих пор нет. По итогам новой телефонной беседы с главой кабмина Британии председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что «ЕС приветствует определенный прогресс по нескольким направлениям, однако по ряду пунктов позиции сблизить пока не удалось, это касается в том числе и правил рыболовства».

В ответ на это правительство Соединенного Королевства в коммюнике подчеркнуло, что торговое соглашение, которое должно быть заключено после переходного периода, находится «в серьезной ситуации», а сам Джонсон, употребляя выражение «very likely», то есть «очень похоже», сообщил, что сделка может быть и не заключена; рыба стала главным камнем преткновения на переговорах для обеих сторон, сообщает «Евроньюс».

Премьер-министр также указал, что ЕС должен изменить позицию, если он стремится заключить договор.

Примерно в тех же словах очертил перспективу и Майкл Гоув, член кабинета министров Великобритании: «Мне кажется, я уже это заметил, говоря с Питером, что, к сожалению, шансы, что мы в итоге придем к компромиссу, составляют менее 50%, похоже на то, что сделки в итоге не будет».

В свою очередь, главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье, выступая перед евродепутатами, заметил, что трудный компромисс все же возможен, более того, сделка может быть одобрена обеими сторонами в течение ближайших суток, но он также сообщил, что это может занять и несколько дней.

В начале недели «Гардиан» сообщила, что, начиная с 1 января, четыре патрульных корабля Королевского военно-морского флота будут помогать властям Британии охранять рыболовные угодья в случае выхода страны из Евросоюза без сделки.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 17.12.20

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