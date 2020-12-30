За день до исторического развода: лидеры ЕС подписали сделку по Брекситу

Руководители Евросоюза в среду, 30 декабря, подписали три соглашения об отношениях с Великобританией после Брексита. Сделка, заключенная перед Рождеством, вступит в силу 1 января. Таким образом, Великобритания завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года.

Подписи под соглашениями о торговле и сотрудничестве, обмене и защите конфиденциальной информации, сотрудничестве по мирному использованию атомной энергии поставили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Торжественная церемония прошла в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. На фоне европейских флагов два лидера Евросоюза подписали документы, состоящие из нескольких тысяч страниц, перед камерами, сообщает Le Figaro.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, является результатом месяцев напряженных переговоров, в которых Европейский Союз продемонстрировал беспрецедентное единство», – прокомментировал Шарль Мишель. «Это справедливое и сбалансированное соглашение, которое полностью защищает фундаментальные интересы Европейского Союза», – подчеркнул он.

Теперь документы будут доставлены самолетом Королевских ВВС в Лондон, где также должны быть парафированы премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

На согласование соглашения о «разводе» потребовалось девять месяцев тяжелых переговоров. Одним из камней преткновения стало право стран ЕС на рыболовство в территориальных водах Великобритании.

Сделку по «Брекситу» еще предстоит одобрить странам ЕС. Соглашение также требует ратификации британского парламента и Европарламента.

Британский парламент рассмотрит документы уже сегодня и без сомнения одобрит их, учитывая большинство, которое правительство лидера консерваторов имеет в Палате общин. Сначала перед депутатами выступит Борис Джонсон, который в своей речи скажет, что сделка позволит Великобритании «взять под свой контроль наши законы и нашу национальную судьбу», и призовет парламентариев «открыть новую главу в нашей национальной истории», сообщает BBC. При этом он подчеркнет, что Великобритания намерена быть «лучшим другом и союзником ЕС».

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 30.12.20

«Милан» намерен ударно провести зимнюю трансферную кампанию. / Великобритания первой одобрила использование оксфордской вакцины. / Суточная смертность из-за Covid-19 в Германии впервые превысила 1000 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»