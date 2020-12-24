Лондон и ЕС согласовали сделку по Брекситу

Великобритания и Евросоюз успешно согласовали текст соглашения по поводу будущих отношений и условий свободной торговли после «брексита», сообщила в четверг президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Для того, чтобы соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент, сообщает «Евроньюс».

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, чтобы рассмотреть законопроект, если соглашение будет заключено до 20 декабря. Однако стороны не сумели завершить переговоры к этому сроку.

Одним из камней преткновения, в частности, стало право стран ЕС на рыболовство в территориальных водах Великобритании.

Если Европарламент не успеет ратифицировать соглашение до конца года, ЕС может санкционировать его временное применение – в ожидании ратификации Европарламентом уже в 2021 году. В противном случае отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, а также обе стороны введут таможенные пошлины с 1 января 2021 года. Не исключены осложнения и в других сферах.

В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года.

Лондон, Новый День, Елена Васильева

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