Убийцу трех жандармов во Франции нашли мертвым

Обнаружено тело мужчины, убившего трех жандармов и ранившего еще одного во французском департаменте Пью-де-Дом. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен в своем твиттере.

«Сумасшедший (застреливший правоохранителей – прим. ред.) был найден мертвым», – написал министр, добавив, что едет на место происшествия.

Где именно полицейские нашли тело убийцы, не уточняется. Имя преступника не раскрывается. Мотив преступления устанавливается.

Напомним, минувшей ночью жандармы прибыли по вызову о домашнем насилии, когда по ним начал стрелять 48-летний мужчина. Вызвавшая стражей правопорядка жена стрелка укрылась на крыше дома. Мужчина застрелил трех жандармов и ранил еще одного, поджег дом и сбежал. По данным прокуратуры, жену стрелка удалось спасти.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 23.12.20

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