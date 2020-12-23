Во Франции мужчина застрелил трех жандармов и ранил еще одного

Трое жандармов были застрелены и еще один получил ранение во французском департаменте Пюи-де-Дом. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Огонь по правоохранителям в ночь на среду, 23 декабря, открыл 48-летний мужчина, когда жандармы прибыли спасти женщину, укрывшуюся на крыше дома. Нападение на жандармов произошло в одной из деревень в окрестностях города Сен-Жюст при попытке пресечь домашнее насилие, отметили в прокуратуре.

Два жандарма были обстреляны вскоре после полуночи, когда попытались приблизиться к дому, где укрылась женщина, которой угрожал муж. Один из них скончался от полученных травм, а второй с ранением бедра был доставлен в больницу.

Стрелок поджег свой дом, после чего снова открыл стрельбу по жандармам, находившимся рядом с домом. В результате погибли еще два сотрудника правоохранительных органов. Мэр Сен-Жюста Франсуа Шотар сообщил, что операция продолжается. По его словам, дом полностью сгорел. Следователи сейчас пытаются определить, находится ли злоумышленник на месте происшествия или ему удалось сбежать. Женщину удалось спасти.

Париж, Наталья Петрова

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