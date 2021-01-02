2500 человек посетили нелегальную рейв-вечеринку и устроили драку с полицией

Более 2500 человек посетили нелегальную рейв-вечеринку во Франции. Проводить ее н кто неразрешпл, поскольку страна продолжает активно бороться с пандемией коронавируса.

Мероприятие, которое проводится на складе в Lieuron недалеко от Ренна в Бретани, началось в четверг и продолжается до сих пор, сообщает BBC.

Полиция сообщила, что ряд рейверов приехали из Великобритании и Испании.

Участники столкнулись с полицией, подожгли машину и бросались камнями в полицейских, пытающихся закрыть мероприятие. По меньшей мере трое офицеров получили ранения.

В заявлении местных властей говорится, что полиция пыталась «предотвратить это событие, но столкнулась с яростной враждебностью со стороны многих участников вечеринки».

Один из тусовщиков, назвавшийся Джо, сказал агентству новостей AFP, что «очень немногие соблюдали социальное дистанцирование» на мероприятии.

Как сообщает Le Monde, несколько человек спали в своих машинах, прежде чем вернуться на танцы.

Некоторые участники заявили, что планируют остаться до воскресенья, в то время как другие заявили, что надеются остаться до вторника, когда мероприятие закончится.

Один из участников вечеринки рассказал Le Monde, что рейв был «очень хорошо организован» – внутри есть киоски с едой.

Поздно вечером в пятницу министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин провел кризисное совещание, чтобы обсудить это событие.

Он сказал, что все выезды автомобилей были заблокированы, и более 200 человек были устно предупреждены полицией.

Франция ввела строгие правила поведения перед Новым годом, включая комендантский час с 20:00 до 06:00.

Более 100 000 полицейских были размещены по всей стране для разгона вечеринок и контроля за соблюдением комендантского часа.

Офицерам было приказано разгонять подпольные мероприятия, как только о них сообщают, штрафовать участников и идентифицировать организаторов.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано более 2,6 миллиона случаев коронавируса и 64 892 случая смерти.

Ренна, Елена Васильева

Ренна. Другие новости 02.01.21

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