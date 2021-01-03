Участники незаконной рейв-вечеринки во Франции получили полторы тысячи штрафов

Пятью арестами и наложением более полутора тысяч штрафов закончилась многодневная рейв-вечеринка в Бретани. В минувшую субботу, 2 января, полиции все же удалось разогнать ее участников. Мероприятие проходило с четверга на заброшенном складе в сельской местности. Организаторам тусовки оказалось все равно, что в стране такого рода многолюдные мероприятия запрещены из-за пандемии коронавируса. А для того, чтобы предотвратить новые случаи заражения во Франции в новогодние праздники действует комендантский час с 20:00 до 06:00.

Однако это не помешало приехать на рейв более 2500 тусовщикам, в том числе из других стран ЕС. После того, как вечеринку пыталась разогнать полиция, участники вечеринки начали бросаться в стражей порядка камнями и другими тяжёлыми предметами, громить припаркованные машины. Одну полицейскую машину они сожгли.

«Около 1600 штрафов было наложено на субботу после рейва, который начался в четверг», – сообщил министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин в своем официальном профиле в Twitter.

Грузовики, звуковые системы и генераторы были изъяты, и сотрудники жандармерии «продолжают расследование и проверки, чтобы организаторы этого незаконного мероприятия были жестко наказаны», – добавил Дарманин.

Из 1200 штрафов 800 связаны с ограничениями по коронавирусу, сказал Эммануэль Бертье, префект Иль-э-Вилен.

«Открыто судебное расследование, которое позволит нам установить главных преступников и арестовать их», – добавили в полиции.

Бретань, Елена Васильева

Бретань. Другие новости 03.01.21

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