Папа Римский Франциск и его предшественник привились от коронавируса

В Ватикане подтвердили вакцинацию от коронавируса 84-летнего Папы Римского Франциска и его предшественника 93-летнего Бенедикта XVI. Этот шаг произошел всего через несколько дней после того, как личный врач понтифика, 78-летний доктор Фабрицио Соккорси умер из-за осложнений, вызванных Covid-19, пишет The Gurdian. Как вакцинированные перенесли инъекции, пресс-служба Святого Престола не уточняет.

Ватикан запустил программу вакцинации в среду, 13 января. В Ватикане было зарегистрировано около 30 случаев коронавируса, в том числе среди швейцарских гвардейцев и кардиналов. Франциск призвал всех пройти вакцинацию: «Это этичный выбор, потому что вы играете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете жизнями других».

Накануне ряд СМИ сообщили, что Папа Римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech. Информацию о вакцинации подтвердили только сегодня.

Стоит отметить, что Ватикан заказал 10 тысяч доз вакцины Pfizer / BioNTech для вакцинации своих жителей, сотрудников ватиканских служб и членов их семей.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 14.01.21

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