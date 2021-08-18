Папа Римский назвал вакцинацию от коронавируса «актом любви»

Папа Римский Франциск призвал всех верующих поставить прививку от коронавируса.

«Вакцинация против Covid-19 – это «акт любви»», – сказал понтифик в видеообращении, призванном поддержать инициативу «It's up to you» – кампанию по стимулированию вакцинации в США и других странах Американского континента.

«Благодаря Богу и работе многих, теперь у нас есть вакцины для защиты от Covid-19,– сказал Папа Римский. – Они дают нам надежду покончить с пандемией, но только если они доступны для всех, и если мы будем работать вместе».

По мнению духовного лидера, быть вакцинированным – это «акт любви». «Любовь к себе, любовь к своей семье и друзьям, любовь ко всем», – отметил понтифик.

84-летний Папа Римский Франциск поставил прививку от коронавируса в январе, всего через несколько дней после того, как личный врач понтифика, 78-летний доктор Фабрицио Соккорси умер из-за осложнений, вызванных Covid-19.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 18.08.21

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