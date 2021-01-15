Власти Германии готовятся к мега-локдауну

В Германии поставлен новый антирекорд за всё время пандемии: 1244 умерших за сутки. Политики и врачи заявляют, что это далеко не предел и улучшения ситуации пока ждать не стоит – учитывая стремительно распространение новых штаммов. В стране уже действует жёсткий карантин минимум до конца января; местные СМИ сообщают, что правительство рассматривает вариант ещё более сурового «мега-локдауна», включающего, например, полную остановку общественного транспорта, сообщает «Евроньюс».

Отметим, что за прошедшие сутки в Германии выявлено 22 368 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 2 000 958, сообщает институт Роберта Коха.

Общее число летальных случаев среди заболевших коронавирусом составило почти 45 тысяч человек.

Прививку от коронавируса с конца декабря получили уже почти 900 тысяч немцев.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 14.01.21

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