Власти Германии допустили запрет на выход из дома

Вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц и министр экономики страны Петер Альтмайер выступили за продление и ужесточение локдауна в ФРГ.

По словам Шольца, необходимо принять дальнейшие меры для сдерживания распространения коронавируса. Министр не исключил введения запрета на выход из дома, однако отметил, что это не первая из всех необходимых мер, передает DW.

Альтмайер согласился с коллегой. «Что мы можем позволить себе меньше всего с экономической точки зрения, так это усиление пандемии», – сказал министр экономики.

Напомним, 19 января состоится совещание правительства с региональными властями по вопросу локдауна. Встреча была намечена на конец января, но ее перенесли на более раннюю дату. В повестке совещания – новые меры борьбы с распространением Covid-19. Среди мер, которые будут обсуждать власти, – переход на удаленную работу, ограничение контактов, запрет выходить на улицу, полная остановка транспорта.

С 16 декабря в Германии действует жесткий локдаун: закрыто почти все, кроме продуктовых магазинов и аптек.

С начала пандемии в стране выявили более 2 млн случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано 46 633 смерти. По данным института Коха на 18 января, за сутки число заболевших Covid-19 в ФРГ выросло на 7141 человек, скончались 214 пациентов.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 18.01.21

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