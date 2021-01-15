В Германии откроют тюрьму для нарушителей локдауна

В Германии откроют учреждения для принудительного проживания неоднократных нарушителей карантинных мер. Первая подобная «тюрьма» появится в федеральной земле Саксонии и станет общенациональным центром. Об этом сообщает таблоид Bild.

По его данным, под «тюрьму» переоборудуют центр первичного приема беженцев в Дрездене, построенный в 2017 году. Условия и стоимость размещения в учреждении, пока неизвестны. Территория огорожена забором и будет охраняться полицией.

Министерство социальных дел Саксонии подтвердило данную информацию: «В настоящее время ведется реконструкция жилого помещения».

Весной 2020 года министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг предложила размещать нарушителей карантина в психиатрических больницах. Но эти планы были отвергнуты, как и инициатива по размещению нарушителей в гостиницах или больницах.

Ранее стало известно, что власти ФРГ рассматривают вариант введения мега-локдауна, включающего, например, полную остановку общественного транспорта, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сейчас в стране действует жесткий карантин минимум до конца января.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 15.01.21

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