Жертвами взрыва в Мадриде стали три человека

Три человека стали жертвами мощного взрыва, который прогремел накануне в центре Мадрида. По данным службы экстренной помощи, еще восемь получили ранения.

Согласно видеозаписи, размещенной в Твиттере службой информации мэрии Emergencias Madrid, взрыв, произошедший в здании на улице Толедо, нанес серьезный ущерб зданию, существенная его часть была разрушена и обвалилась.

Изображения с места происшествия показали, что часть внешней стены была оторвана от нескольких этажей здания, оставляя комнаты открытыми. Обломки упали на припаркованные автомобили и улицу.

В результате взрыва пострадало не менее четырех этажей.

Как заявил журналистам мэр Хосе Луис Мартинес Алмейда, здание может обрушиться. «Люди получили травмы разной степени тяжести», – сообщил журналистам мэр.

Среди погибших были 85-летняя женщина и мужчина, возраст которого устанавливается. Обитатели дома престарелых, расположенного неподалеку от взорвавшегося дома, не пострадали.

Предварительная причина взрыва – утечка газа.

Архиепископия Мадрида заявила, что здание принадлежало церкви Девы де ла Палома и Сан-Педро-эль-Реаль, которая находится по соседству.

Мадрид, Елена Васильева

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