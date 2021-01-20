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Среда, 20 января 2021, 18:16 мск

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Взрыв в центре Мадрида: ранены, как минимум, шесть человек (ВИДЕО)

Сегодня в центре Мадрида на улице Толедо произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали, как минимум, шесть человек. Взрывом практически полностью разрушило пять этажей здания.

По предварительным данным, ЧП произошло около 17:00 мск в доме престарелых из-за утечки газа. В настоящее время на месте взрыва работают спасатели и правоохранительные органы, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время территория, на которой находятся дом престарелых и школа, оцеплена, уточняет РБК. По данным испанских СМИ, которые приводит издание, взрыв произошел в здании Мадридской архиепископии.

Мадрид, Светлана Антонова

Мадрид. Другие новости 20.01.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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