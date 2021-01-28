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Четверг, 28 января 2021, 15:54 мск

Новости Европа

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ВОЗ предостерегла Европу от преждевременного смягчения ковид-ограничений

Европе, несмотря на заметное снижение числа случаев заражения коронавирусом, еще рано ослаблять антиковидные ограничения. Такое заявление сделал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге.

По его оценке, уровень заражений в Европе по-прежнему очень высокий, что создает нагрузку на системы здравоохранения. Как отметил Клуге, введение ограничений и их быстрое смягчение – это плохая стратегия, передает DW.

Представитель ВОЗ призвал страны Европы проявить терпение, отметив, что «на вакцинацию понадобится время».

Ранее ВОЗ заявила, что количество новых случаев Covid-19 во всем мире за последние семь дней сократилось на 15%. Это самое крупное снижение числа новых случаев заболевания в мире, зарегистрированное за период пандемии.

Европа сообщила о снижении числа новых случаев на 20% за последние семь дней.

Несмотря на положительную тенденцию, страны ЕС не торопятся ослаблять карантинные меры. Так, Венгрия объявила о продлении локдауна до 1 марта. Ожидалось, что ночной комендантский час и закрытие большинства магазинов отменят 1 февраля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.01.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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