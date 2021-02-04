После людей вакцинация от коронавируса может оказаться необходимой для кошек и собак

Домашним животным также может потребоваться вакцинация против коронавируса. Она нужна для того, чтобы предотвратить распространение заболевания. К такому выводу пришли эксперты из Университета Восточной Англии, Университета Миннесоты и Института Эрлхэма.

По данным Daily Telegraph, они обнаружили доказательства передачи коронавируса от домашних животных населению.

По мнению экспертов, передача от домашних животных человеку представляет собой значительный долгосрочный риск для здоровья населения. Они заявляют, что «не исключено, что вакцинация некоторых одомашненных видов может быть необходима для контроля распространения инфекции».

Молекулярный биолог Лариса Лабзина сообщила The Daily Telegraph, что Австралия, которой удастся справиться с пандемией, может быть в авангарде вакцинации животных в мире, и не только в вопросе коронавируса. «Здоровье наших животных и болезни, которые они имеют, повлияют на нас», – говорит эксперт.

Однако в декабре научный журнал Science написал, что пока неясно, сколько собак и кошек были заражены коронавирусом, хотя цифры могут быть аналогичны человеческим, но у домашних питомцев симптомы могут быть незаметны. «Кошки и собаки не играют важной роли в передаче болезни человеку», – сообщил в декабре Уильям Кареш, который работает в EcoHealth Alliance, где он отвечает за вопросы здравоохранения. «Нет необходимости в вакцинации со стороны общественного здравоохранения», – добавил он.

Отметим, что на данный момент вакцины не хватает даже для людей. Поэтому о вакцинации животных речи пока вообще не идет.

В последние дни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала свои государства-члены приостановить вакцинацию среди широких масс населения, чтобы прививки достались жителям более бедных стран.

Москва, Елена Васильева

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