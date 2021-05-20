Питомцы не могут заразить человека коронавирусом

Домашние животные не могут стать источником заражения человека коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, за полтора года в России описано только два случая заболевания кошек Covid-19. Человек от кошки заразиться не может.

«Но кошки опасны только для кошек, то есть вирус с животных не может перескочить через межвидовой барьер, что очень важно», – сказал эпидемиолог на конференции «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика».

Как писал «Новый День», в конце марта Россия зарегистрировала вакцину против коронавируса для животных. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Его разработали специалисты «Федерального центра охраны здоровья животных». Это пока что первый и единственный в мире профилактический препарат от Covid-19 для животных.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.05.21

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