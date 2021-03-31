Россельхознадзор заявил об интересе иностранцев к вакцине от Covid-19 для животных

Зарубежные компании проявили интерес к российской вакцине от коронавируса для животных «Карнивак-Ков», сообщает Россельхознадзор. О намерении приобрести вакцину уже заявили звероводческие фермы Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура, отметили в ведомстве.

Как писал «Новый День», Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Ее массовое производство может быть запущено в течение месяца. Об этом рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Препарат получил название «Карнивак-Ков». Его разработали специалисты «Федерального центра охраны здоровья животных». Это первый и пока что единственный в мире профилактический препарат от Covid-19 для животных, отметил замглавы ведомства.

Савенков рассказал, что в клинических испытаниях вакцины участвовали собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. «Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о её высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», – приводит слова чиновника РИА «Новости».

Как ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, инфекция распространится на сельскохозяйственных и домашних животных. По его мнению, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал.

«И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать», – сказал Гинцбург.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.03.21

Почти 30 организаций в США призвали Байдена отказаться от антироссийской риторики. / Берлинцам запретили ходить в магазины без отрицательного теста на Covid-19. / Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»