В России ожидают массового заражения коронавирусом домашних животных

Следующим этапом пандемии коронавируса станет массовое заражение сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом заявил директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

По его мнению, коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. «И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать», – сказал Гинцбург в интервью «Известиям».

Людям нужно быть готовыми к длительному существованию с этим возбудителем. При этом ученый считает новый тип коронавируса одним из самых опасных. «Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, – то был бы нарисован SARS-CoV-2», – отметил академик.

Даже ВИЧ не отличается такой широтой поражения как человеческих клеток, так и клеток других млекопитающих. «А SARS-CoV-2 ведет себя как мушкетер, который не прячется, а смело фехтует, обманывает, придумывает финты. Он на виду. Он среди вирусов самый большой позер», – пояснил Гинцбург.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.03.21

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