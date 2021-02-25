Финляндия уйдет в локдаун из-за быстрого распространения британского штамма Covid-19

Власти Финляндии объявили о введении трехнедельного локдауна по всей стране с 8 марта в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

По заявлению премьер-министр Санна Марин, изоляция будет включать в себя закрытие баров и ресторанов. Школьники старше 13 лет перейдут на дистанционное обучение, передает Yle. Кроме того, людям запретят собираться группами больше шести человек. Запрет на выход из дома без неотложных причин вводиться не будет.

Как отметила премьер-министр, с Рождества в стране распространился более заразный вариант британского коронавируса, на который сейчас приходится около трех четвертей новых случаев инфицирования.

По словам Марин, власти готовы объявить в стране чрезвычайное положение.

В течение последних двух недель ситуация с Covid-19 обострилась во многих районах Финляндии, причем наиболее сильно пострадала столичная зона вокруг Хельсинки. В стране с населением 5,5 млн человек наблюдается быстрый рост новых ежедневных случаев заражения, которые в среду достигли 590.

Добавим, что на фоне угрозы третьей волны коронавируса Венгрия намерена продлить текущие ограничения до 15 марта из-за ухудшения ситуации с распространением инфекции и одновременно ускорить темп вакцинации населения, сообщает Reuters.

Правительство Чехии сегодня, как ожидается, ужесточит ограничительные меры, чтобы обуздать быстрый рост заболеваемости коронавирусом. Премьер-министр Андрей Бабиш предупредил, что больницы столкнутся с «катастрофой», если не будут предприняты новые антиковидные меры после возобновления роста числа случаев Covid-19.

Тем временем власти Австрии решили отказаться от локдаунов и встать на путь полной отмены коронавирусных ограничений. Уже более двух недель в стране открыты магазины, дети вернулись в школу, возобновил работу сектор услуг. По словам канцлера Себастьяна Курца, изоляция потеряла свою эффективность. Люди ее не соблюдали, а, значит, поэтому продолжать использовать локдауны бессмысленно, полагает он.

Хельсинки, Наталья Петрова

Хельсинки. Другие новости 25.02.21

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