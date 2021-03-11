Третья волна коронавируса пришла в Германию

В Германию пришла третья волна пандемии коронавируса. Такое заявление сделал глава института Роберта Коха Лотар Вилер в беседе с журналистами в Женеве.

«Германия находится в начале третьей волны», – сказал Вилер, добавив, что «глубоко озабочен» этим фактом.

Надо отметить, что в ФРГ больше половины новых заражений приходится на британский, более заразный штамм коронавируса. За последние сутки в стране, по информации института, выявлено 14 356 новых случаев Covid-19, что является максимальным показателем с 4 февраля. Всего с начала пандемии в Германии зарегистрировано 2,53 млн заразившихся. За минувший день скончался 321 пациент, общее число смертей достигло 72,8 тыс.

В то же время Вилер заявил, что есть обнадеживающие признаки того, что кампания вакцинации уже начала давать результат. «Мы видим эффекты у тех, кто старше 80 лет. Заболеваемость в этой возрастной группе значительно снижается», – сказал главный эпидемиолог страны.

Как сообщал «Новый День», в Германии, как минимум, до 28 марта действует мягкий локдаун. В стране открыты школы, детсады, парикмахерские и косметические салоны. С 22 марта при хорошей тенденции по падению заболеваемости смогут открыться террасы ресторанов, театры и кинотеатры. Однако условием является то, что семидневная заболеваемость будет ниже 50 человек на 100 тысяч населения в течение 14 дней. В регионах, где заболеваемость выше 50, но ниже 100, ожидается открытие зоопарков и ботанических садов, музеев и галерей. Магазины, в которых не продаются предметы первой необходимости, также могут открыться, но покупатели должны делать предварительный заказ во избежание толп.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 11.03.21

Дания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca – у пациентов выявлены проблемы с кровью. / Charlie Hebdo высмеял скандал в британской королевской семье. / В Испании планируют к маю ввести ковид-паспорта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»