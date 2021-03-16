В Норвегии сообщают о смерти от кровоизлияния в мозг женщины, которой поставили прививку от AstraZeneca

В понедельник Норвегия объявила о смерти от кровоизлияния в мозг человека в возрасте до 50 лет, который был госпитализирован после инъекции вакцины AstraZeneca, при этом связь между смертью и вакциной не может быть установлена ​​на данном этапе.

Это второй подобный смертельный случай, зарегистрированный за несколько дней в скандинавской стране, которая в четверг в качестве меры предосторожности приостановила действие вакцины, разработанной англо-шведской лабораторией, сообщает «Фигаро».

В субботу органы здравоохранения Норвегии сообщили о госпитализации трех медицинских работников, страдающих тромбоцитопенией (аномально низкое количество тромбоцитов), кровотечением и тромбами. Все описаны как относительно молодые, ранее они получили первую инъекцию вакцины AstraZeneca.

По словам представителей органов здравоохранения, одна из этих трех вакцинированных, которую до того времени описывали как женщину моложе 50 лет с хорошим здоровьем, умерла в это воскресенье в результате кровоизлияния в мозг. Она была госпитализирована в четверг, примерно через неделю после вакцинации. «Мы не можем исключить или подтвердить, что это как-то связано с вакциной», – заявил на пресс-конференции представитель Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен. Состояние здоровья двух других госпитализированных медработников было классифицировано как стационарное.

В прошлую пятницу в Норвегии умерла еще одна сиделка, женщина тридцати лет, она скончалась через десять дней после вакцинации. Другие случаи смерти также были зарегистрированы в Европе, в том числе в Австрии и Дании. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) расследует, связаны ли эти случаи с вакциной. В эту пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заверила, что «нет причин не использовать данный препарат», на том же настаивает и производитель.

По данным норвежских медицинских властей, около 130 000 человек получили вакцину в северной стране до тех пор, пока в четверг не было объявлено о приостановке действия вакцины вслед за Данией и Исландией из-за опасений по поводу тромбов. Другие страны – Болгария, Ирландия, Нидерланды, Германия – приняли аналогичное решение.

Осло, Елена Васильева

Осло. Другие новости 15.03.21

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