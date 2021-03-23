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Вторник, 23 марта 2021, 13:36 мск

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AstraZeneca предоставила неполные данные по своей вакцине от коронавируса

Независимый Совет по мониторингу данных и безопасности нашел доказательства того, что компания AstraZeneca предоставила устаревшие данные по вакцине от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Совет по мониторингу данных и безопасности занимается изучением информации по вакцине AstraZeneca. Эксперты выразили обеспокоенность Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, что производитель мог предоставить неполный обзор данных об эффективности. Опубликованная компанией информация о клинических испытаниях включала устаревшие данные.

Накануне AstraZeneca заявила, что ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелых форм заболевания, а также на 79% эффективна при течении болезни, сопровождаемом симптомами. Совет экспертов, по данным компании, не выявил повышенного риска тромбоза или случаев, связанных с тромбозом.

Ранее несколько стан отказались от использования вакцины AstraZeneca после нескольких летальных случаев, произошедших после применения препарата. К смерти привело образование тромбов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что нет доказательств, что к образованию тромбов привела именно вакцина. Европейский регулятор также рекомендовал продолжать вакцинацию населения.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от Covid-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.03.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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