Испания возобновит введение вакцины AstraZeneca в следующую среду, заявила министр здравоохранения Каролина Дариас на пресс-конференции по национальному телевидению в четверг после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что она «безопасна и эффективна».

Кипр, Италия и Франция также заявили, что планируют возобновить использование вакцины после объявления EMA в четверг.

Каролина Дариас отметила, что эксперты в области здравоохранения из 17 региональных правительств Испании, которые вводят вакцины против Covid-19, встретятся в эти выходные, чтобы внести предложение о том, какие части населения должны получить вакцину AstraZeneca, начиная со следующей среды.

В понедельник министерство здравоохранения Испании встретится с руководителями региональных департаментов здравоохранения, чтобы окончательно утвердить, какие сегменты населения будут получать вакцину AstraZeneca.

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 19.03.21

Каждые 4 минуты во Франции один больной ковидом попадает в реанимацию. / Италия и Кипр возобновляют вакцинацию препаратом от AstraZeneca. / Финляндия поставила рекорд по еженедельной заболеваемости с начала пандемии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»