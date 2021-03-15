Нидерланды приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca

Власти Нидерландов на две недели, до 28 марта, приостановили в стране вакцинацию от коронавируса нового типа препаратом, разработанным британско-шведской фармакологической компанией AstraZeneca. Об этом официально объявило правительство страны.

Управление по лекарственным средствам (MEB) Нидерландов приняло соответствующее решение в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах, которые поступили из Дании и Норвегии. Специалисты из этих стран предупредили о риске возникновения тромбов у привившихся.

Власти Нидерландов объявили, что намерены дождаться результатов расследования Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), прежде чем возобновить вакцинацию препаратом от AstraZeneca. В итоге будут аннулированы 43 тыс. записей на вакцинацию, отмечает Reuters.

12 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о смерти от инсульта после вакцинации препаратом AstraZeneca. На следующий день ведомство заявило, что еще три человека были госпитализированы с тромбами вскоре после вакцинации.

Первые случаи тромбоза у сделавших прививку вакциной от AstraZeneca поступили из Австрии. В итоге Дания, Исландия, Эстония, Литва и некоторые другие страны, приостановили ее использование. При этом в EMA считают, что преимущества вакцины превышают риски, потому вакцинацию препаратом от AstraZeneca можно продолжать.

Амстердам, Иван Гридин

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