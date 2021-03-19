Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину от AstraZeneca безопасной и эффективной

В последние дни Европейское агентство лекарственных средств расследовало связь между вакциной AstraZeneca и образованием кровяных сгустков у привитых ею людей. Ранее ряд стран ЕС приостановили применение этого британско-шведского препарата в связи с побочными эффектами. После экстренного заседания в четверг глава регулятора объявила вакцину безопасной и эффективной, сообщает «Евроньюс».

«Комитет также пришел к выводу, что вакцина не связана с увеличением общего риска тромбоэмболических событий или образования тромбов, – сказала глава Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук. – В ходе расследования и наблюдения мы начали замечать небольшое количество случаев редких и необычных, но очень серьёзных нарушений свёртывания крови, и это затем повлекло за собой более сфокусированный анализ. Мы до сих пор не можем однозначно исключить связь между этими случаями и вакциной. Поэтому комитет рекомендовал лучше извещать об этих возможных рисках, включать их в информацию о продукте».

В качестве меры предосторожности на большей части Евросоюза временно приостановили использование AstraZeneca, вопреки рекомендациям агентства. Оно повторяло, что польза от этой вакцины намного перевешивает риски. Этому поверили такие страны, как Польша, Греция и Бельгия и продолжали прививки, особенно в связи с ростом числа заболевания в некоторых государствах-членах. Тысячи европейцев гибнут от пандемии каждый день. Кроме того в ЕС усиливают нехватки любых вакцин от коронавируса.

Однако профессор университета в Оксфорде, где разрабатывалась AstraZeneca, опасается, что по репутацию этого препарата нанесет тяжёлый удар, и проводить кампанию прививок станет труднее, сообщает «Евроньюс».

«Знаете, разные регулирующие органы рекомендуют разные вещи: «останавитесь, начинайте, сделайте паузу, на самом деле мы проверили – всё в порядке», – говорит Мелинда Миллс. – Это порождает сомнения и влияет на колеблющихся людей. Даже те, кто доверят фармацевтам, начинают думать: «минутку, может быть, это небезопасно». Они начинают спрашивать: «а какую вакцину получаю я?". Но этот продукт прошёл стандартные клинические испытания».

Франция, Италия и Ирландия уже выразили намерение возобновить использование AstraZeneca как можно скорее. Но и после подтверждения эффективности этой вакцины многие граждане предпочтут воздержаться от укола. В некоторых странах врачам приходится уничтожать полученные, но невостребованные дозы.

Брюссель, Елена Васильева

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