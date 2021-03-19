Впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра в Грузии скончалась

В Грузии медсестра из города Ахалцихе, впавшая накануне в кому после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, скончалась в больнице. У 27-летней Мэги Бакрадзе развился анафилактический шок. Женщину доставили в реанимацию Первой университетской больницs в Тбилиси, но врачи не смогли ее спасти, сообщает Sputnik Грузия.

Смерть медсестры подтвердили ее родственники, отметив, что до вакцинации женщина была совершенно здорова. «Она была в очень тяжелом состоянии: у нее уже не работал мозг и сердце тоже остановилось», – рассказала журналистами одна из близких погибшей.

Утром 19 марта глава университетской клиники Леван Ратиани оценивал состояние Мэги Бакрадзе как критически тяжелое. Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких.

Надо отметить, что 17 марта Грузия получила первые 43,2 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Вакцинация в стране началась с медработников. Накануне первую дозу вакцины получила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Политика вакцинировали в прямом эфире в день ее рождения.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено более 276 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 3683 человека.

Как сообщал «Новый День», накануне Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) объявило вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. Заявление было сделано по итогам расследования связи между вакциной и образованием кровяных сгустков у привитых ею людей. Ранее ряд стран ЕС приостановили применение этого британско-шведского препарата в связи с побочными эффектами.

Тбилиси, Наталья Петрова

Тбилиси. Другие новости 19.03.21

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