Италия и Кипр возобновляют вакцинацию препаратом от AstraZeneca

Италия и Кипр объявили о планах возобновить использование вакцины AstraZeneca в пятницу после рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам в четверг о том, что преимущества вакцины намного перевешивают риски.

Агентство по регулированию лекарственных средств Италии, AIFA, считает, что «причин, лежащих в основе предупредительного запрета на использование партий вакцины, выпущенного 15 марта 2021 года, больше не существует».

В пятницу «как только Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) опубликует свое мнение, AIFA приступит к отмене запрета на использование вакцины AstraZeneca, что позволит полностью возобновить кампанию вакцинации, начиная с 15.00 19 марта», – сообщает пресс-служба итальянского Минздрава.

В заявлении правительства Кипра говорится: «После научного заключения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), которое поясняет, что после тщательного расследования нет связи между вакциной AstraZeneca и тромбоэмболическими событиями, о которых сообщают страны ЕС, и что вакцина считается безопасной и эффективной, Минздрав объявляет, что с 19 марта 2021 года вакцинация вакциной AstraZeneca возобновится».

Рим, Елена Васильева

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