Погибли многие куры: в Италии танк ошибочно обстрелял птицефабрику

В Италии армейский танк на учениях по ошибке обстрелял птицеферму. В результате инцидента погибли многие куры, пишет издание il Fatto Quotidiano.

Происшествие случилось в Виваро в провинции Порденоне во время ночных учений танковой бригады. Снаряд пробил стену птицефабрики. Военные не заметили ошибку, потому что выстрел не вызвал огня. Владельцы фермы заметили повреждения только на следующее утро, когда пришли на работу.

Прокурор Порденоне начал расследование. По сведениям издания, задействованные в учениях четыре танка арестованы по решению следствия. Военным придется уточнить, почему боевые машины стреляли в сторону города, учитывая, что территория, отведенная для стрельбы, находилась в противоположном направлении.

Ранее сообщалось, что самолет Tornado ВВС Германии совершил ошибочное бомбометание у границ Нидерландов. Летчик во время тренировки потерял ориентацию, вылетел за пределы воздушного пространства ФРГ и полигона и сбросил две авиационные бомбы на территорию сопредельного государства.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 19.03.21

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