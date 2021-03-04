Немецкий самолет случайно сбросил бомбы на территорию Нидерландов

Самолёт Tornado ВВС Германии совершил ошибочное бомбометание у границ Нидерландов. Истребитель-бомбардировщик ВВС Германии выполнял тренировочный полёт, в ходе которого пилот должен был осуществить бомбометание на полигоне Нордхорн вблизи границ с Нидерландами.

Летчик потерял ориентацию, вылетел за пределы воздушного пространства ФРГ и полигона и сбросил две авиационные бомбы на территорию сопредельного государства. Как сообщается, речь идёт о «бомбах для выполнения тренировочных занятий».

Сотрудники полигона Нордхорн приступили к поиску сброшенных боеприпасов. В операции также задействованы специалисты авиабазы, к которой приписан самолет «Торнадо». Местных жителей попросили не прикасаться к «неизвестным предметам и не перемещать их, а сообщить об обнаружении в полицию.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в связи с инцидентом нет, передает telegram-канал Aviaincedent.

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