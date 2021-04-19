Посольство Чехии в Москве парализовано. Работают только консулы, остальные улетают домой

Высылка двадцати сотрудников посольства Чехии в Москве нанесла большой удар по работе представительства. Фактически, его работа парализована, сообщает чешский портал новостей novinky.cz. Помимо заместителя посла, весь политический и экономический департамент также должен вернуться в Чешскую Республику, заявил в понедельник в понедельник на брифинге для СМИ заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ян Хамачек.

«Единственное, что работает, – это консульский отдел, политический отдел закрылся, экономический отдел закрылся, мы также занимаемся практическими вопросами, касающимися функционирования посольства. Это большой удар для посольства как такового», – сказал Хамачек на пресс-конференции.

Москва выслала 16 дипломатов и еще четырех сотрудников чешского посольства в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги из-за участия России во взрыве складов боеприпасов во Врбетицах в 2014 году.

«Ответ сильнее, чем мы ожидали. Этого следовало ожидать, но, в то же время, Чехия ничего не сделала. Мы стали жертвами их операций», – сказал Хамачек.

Как сообщалось ранее, на то, чтобы покинуть Россию, чешским дипломатам были даны 24 часа. И сегодня сотрдуники в срочном порядке пакуют вещи. «Им пришлось собирать вещи в течение дня. Например, мы занимаемся такими сложностями, как транспортировка их домашних животных», – пояснил Хамачек.

Российские дипломаты должны покинуть Чехию в понедельник. Однако, в отличие от чехов, у них было вдвое больше времени на сборы, то есть 48 часов, напоминает novinky.cz.

Фактически после отъезда депортированных чешских дипломатов в посольстве в Москве останется всего пять дипломатов. Некоторые чешские оппозиционные политики уже призывают к сокращению российского посольства в Праге, в котором работает около 120 человек. В этом контексте Хамачек признал, что события могут пойти и по этому сценарию: «Процесс может идти и в этом направлении».

Прага, Елена Васильева

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