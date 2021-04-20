Антиковидная прививка от Джонсон и Джонсон вызывает тромбозы

Европейское агентство лекарственных средств провело проверку вакцины против коронавируса Johnson & Johnson. Она показала, что при её применении есть риск образования тромбов, говорится в заявлении, обнародованном во вторник.

В EMA указали, что тромбоз должен быть включён в список редких побочных эффектов препарата, разработанного компанией Janssen.

В то же время, европейский регулятор отмечает, что преимущества от его использования по-прежнему перевещивают риски, сообщает «Евроньюс».

Ранее вакцину от AstraZeneca Европейское агенство лекарственных средств также признало виновницей редких случаев тромбоза. Однако польщу от прививок ЕМА оценила выше смертельных рисков.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 20.04.21

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