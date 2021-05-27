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Четверг, 27 мая 2021, 08:55 мск

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Ученые нашли причину тромбов при вакцинации AstraZeneca и Johnson & Johnson

Немецкие ученые установили причину случаев образования тромбов у пациентов, привитых вакцинами от коронавируса AstraZeneca и Johnson & Johnson. Об этом сообщает Financial Times.

Специалисты из университета Гете во Франкфурте считают, что тромбоз связан с аденовирусными векторами, которые обе вакцины используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. Этот белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (где коронавирус обычно производит белки), а в ядро.

В результате части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают тромбоз. Опасный побочный эффект возникает примерно в одном случае из 100 тысяч.

Другие вакцины, например, Pfizer и Moderna созданы на основе РНК, они доставляют генетический материал спайкового белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Разработчикам AstraZeneca и Johnson & Johnson необходимо изменить секвенирование спайкового белка и таким образом предотвратить его расщепление.

Напомним, в апреле Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило об обнаружении возможной связи между вакцинами компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca и осложнениями в виде тромбоза.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 27.05.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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