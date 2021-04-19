Шведским медикам запретили называть вакцину до укола

Власти Стокгольма распорядились скрывать от граждан название вакцины на прививочных пунктах. Страх шведов перед последствиями от препарата AstraZeneca привел к нескольким неприятным инцидентам в больницах.

Жители нескольких городов в Швеции отказались делать прививки вакциной AstraZeneca. Пациенты просто разворачивались и уходили из прививочных кабинетов. Поэтому власти запретили медикам раскрывать название препарата до того, как будет сделан укол, сообщает издание «Новости Швеции».

По данным издания, в соседнем лене Сёдерманланд подобное правило пока не ввели. Координатор вакцинации этого региона Магнус Юхансон уверен, что открытость процедуры увеличивает доверие, и жители с большей охотой делают прививку.

По данным DW, каждый день сотни доз вакцины AstraZeneca оказываются на свалке из-за отказов прививаться этим препаратом. Представитель Стокгольмского объединения врачей напомнил, что вакцину нужно использовать в течение нескольких часов, а на поиск согласных сделать прививку часто уходит много времени.

Как сообщал «Новый День», власти Литвы попросили у Дании неиспользованные дозы вакцины AstraZeneca. Правительство Дании первым из европейских властей отказалось вакцинировать своих граждан этим препаратом. Специалисты нашли связь между уколом AstraZeneca и появлением тромбов.

Стокгольм, Наталья Рязанова

Стокгольм. Другие новости 19.04.21

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