Еще одна жительница США умерла после прививки вакциной Johnson & Johnson

Жительница США скончалась от острого тромбоза после прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson. 50-летняя жительница Орегона умерла спустя две недели после вакцинации, сообщает ABC News.

Федеральный центр по контролю и профилактике заболеваний уже начал расследование ее смерти. Ведь женщина получила вакцину уже после того, как власти официально приостановили использование препарата от Johnson & Johnson.

По данным управления здравоохранения штата, у погибшей был острый тромбоз на фоне очень низкого уровня тромбоцитов.

Напомним, 13 апреля власти США официально рекомендовали временно отказаться от использования вакцины компании Johnson & Johnson от коронавируса. Специалисты выявили несколько случаев острого тромбоза у привитых ею пациентов. Особенно тяжелые осложнения нашли у шести привитых женщин в возрасте от 18 до 48 лет.

Позже Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что прививки препаратом Janssen вызывают большой риск образования тромбов. Специалисты посоветовали включить тромбоз в перечень побочных действий, но отметили, что польза от вакцины превышает риск.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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