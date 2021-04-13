Власти США рекомендовали отказаться от уколов вакцины Johnson & Johnson

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) официально рекомендовали прекратить использование вакцины от компании Johnson & Johnson.

«Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», – сообщило управление в Twitter, указав, что это совместное решение с CDC.

Врачи нашли у шести женщин, сделавших прививку американской вакциной, редкое заболевание, связанное с массовым образованием тромбов. Привитые были возрасте от 18 до 48 лет. Одна из них умерла, вторая находится в тяжелом состоянии, пишет New York Times со ссылкой на официальных лиц.

9 апреля в США временно закрыли два центра массовой вакцинации от коронавируса, в которых использовали вакцину J&J. По сообщениям прессы, работники первого центра столкнулись с 18 случаями побочных эффектов от прививки. Руководство второго отреагировало после жалоб на головокружения и тошноту от десяти привившихся человек.

Всего в США было введено более 6,8 миллиона доз вакцины от J&J.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 13.04.21

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