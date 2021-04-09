В США закрыли два центра вакцинации от Covid-19 препаратом Johnson & Johnson

В США была приостановлена работа двух центров массовой вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson. Причиной стали побочные реакции, выявленные у нескольких десятков человек, пишет Wall Street Journal.

Центры закрыты в Северной Каролини и Колорадо. «Первый прекратил работу после 18 случаев побочных эффектов, среди людей, которым сделали прививку. Второй центр временно закрылся после жалоб десяти привившихся человек, чьи симптомы варьировались от головокружения до тошноты», говорится в публикации.

По словам представителя Johnson & Johnson, компания внимательно изучает данные о любых сообщениях, связанных с побочными эффектами, вызванными вакциной, передает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что работники завода Johnson & Johnson в Балтиморе несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от Covid-19, что привело к потере 15 млн доз препарата.

Причиной инцидента стал человеческий фактор. Из-за инцидента Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США организовало проверку на заводе. На тот момент было заявлено, что все поступившие в медучреждения партии препарата являются безопасными, так как были произведены в Нидерландах. При этом все последующие партии препарата для нужд США планировалось производить на заводе в Балтиморе. Из-за допущенной ошибки, а также простоя на фоне проверки FDA, может возникнуть существенный дефицит вакцины в США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.04.21

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