На заводе в США испортили 15 млн доз вакцины от коронавируса

Работники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе несколько недель назад допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от Covid-19, что привело к потере 15 млн доз препарата. Об пишет The New York Times.

Издание сообщает, что причиной инцидента стал человеческий фактор. Из-за инцидента Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США организовало проверку на заводе. Также известно, что все поступившие в медучреждения партии препарата являются безопасными, так как были произведены в Нидерландах. При этом все последующие партии препарата для нужд США планировалось производить на заводе в Балтиморе. Из-за допущенной ошибки, а также простоя на фоне проверки FDA, может возникнуть существенный дефицит вакцины в США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.04.21

На смартфоны обязали устанавливать 16 видов российских приложений. / В США четыре человека погибли при стрельбе с бизнес-центре. / В Аргентине палеонтологи нашли новые вид хищных динозавров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»