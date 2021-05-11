Итальянка из-за ошибки получила сразу шесть доз вакцины от Covid-19

В Италии 23-летняя студентка получила сразу шесть доз препарата от коронавируса, когда пришла сделать прививку. Ей ввели целую ампулу вакцины, рассчитанной на шесть человек, пишет Corriere della Sera.

Итальянка проходила практику в больнице, и ее отправили на прививку. Укол ей сделали в городе Масса-Каррара в воскресенье. Руководство больницы сразу сообщило ей об ошибке и оставило под присмотром врачей на сутки.

После прививки девушка пожаловалась на головную боль и усталость, но больше никаких отклонений у нее нашли. По истечении суток ее отправили домой. Студентка уже сообщила, что не будет подавать в суд на медсестру, которая делала ей укол.

Для прививки использовали препарат фирмы Pfizer. Каждая ампула содержит шесть доз вакцины, причем, уже четыре дозы считают передозировкой. Специалисты подозревают, что превышение дозы может вообще не дать эффекта и не стимулировать выработку антител от Covid-19.

По данным портала Gogov.ru, в России полностью привиты 8,64 млн человек. Более 9% населения страны (13,2 млн человек) получили хотя бы один компонент вакцины от Covid-19.

Рим, Наталья Рязанова

Рим. Другие новости 11.05.21

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