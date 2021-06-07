Восемь учителей в Испании получили шестикратную дозу вакцины от коронавируса

В Испании восемь преподавателей школ по ошибке получили сразу по шесть доз вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает агентство Efe.
Инцидент произошел во время вакцинации населения в муниципалитете Хельвес провинции Севилья. Медики ввели каждому учителю содержимое всей ампулы препарата, рассчитанной на шесть доз.
Несмотря на, что дозировка была шестикратно превышена, преподаватели вышли на работу в понедельник. Побочных эффектов у них не проявилось.
Ранее аналогичные случаи с ошибочной передозировкой произошли в Германии и Италии. Специалисты не исключают, что превышение дозы может вообще не дать эффекта и не стимулировать выработку антител от Covid-19.
Мадрид, Зоя Осколкова
Мадрид. Другие новости 07.06.21
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