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Понедельник, 7 июня 2021, 17:35 мск

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Восемь учителей в Испании получили шестикратную дозу вакцины от коронавируса

В Испании восемь преподавателей школ по ошибке получили сразу по шесть доз вакцины от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает агентство Efe.

Инцидент произошел во время вакцинации населения в муниципалитете Хельвес провинции Севилья. Медики ввели каждому учителю содержимое всей ампулы препарата, рассчитанной на шесть доз.

Несмотря на, что дозировка была шестикратно превышена, преподаватели вышли на работу в понедельник. Побочных эффектов у них не проявилось.

Ранее аналогичные случаи с ошибочной передозировкой произошли в Германии и Италии. Специалисты не исключают, что превышение дозы может вообще не дать эффекта и не стимулировать выработку антител от Covid-19.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 07.06.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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