В Германии фиксируется двукратный рост ежедневных коронавирусных инфекций

В Германии второй день подряд увеличивается число новых инфицированных коронавиурсом на 100 000 жителей. По данным Института Роберта Коха, ведущего статистику по стране, за последние сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 4917 человек. В прошлую среду число новых инфицированных составило 2626. показатели растут, несмотря на высокие темпы вакцинации населения.

Напомним, что в Германии коронавирус был обнаружен почти у 3,7 миллиона человек из 83 миллионов, проживающий в стране. 88 774 человека с лабораторно подтвержденным заболеванием умерли. За последние 24 часа в стране от последствий ковида скончались 179 человек.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 02.06.21

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