В Германии заговорили о четвертой волне коронавируса

Эпидемиолог, депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Карл Лаутербах допустил возникновение осенью в стране четвертой волны коронавируса. Эксперт полагает, что заметный всплеск заболеваемости может произойти из-за возвращения туристов из зарубежных летних отпусков и мутации коронавируса, передает DW.

Лаутербах ожидает распространение более заразного индийского штамма коронавируса в странах Европы в ближайшие месяцы. При этом, по его словам, осенью может появиться новая мутация SARS-CoV-2. Всё это грозит серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию в стране, полагает эксперт.

В связи с этим, по его словам, помимо повторной прививки может потребоваться иммунизация населения новыми, модифицированными препаратами. «Очень важно подготовиться к этому», – подытожил депутат.

До этого о риске четвертой волны пандемии говорил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Он сослался на прошлогодний опыт, когда в сентябре-октябре заболеваемость ковидом в стране резко пошла в рост после стабилизации показателей летом.

По официальным данным, за сутки в ФРГ выявлено 4640 новых случаев заражения коронавирусом, а с начала пандемии – свыше 3,6 млн. Жертвами инфекции стали почти 89 тыс. человек.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 03.06.21

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