Без комендантского часа и масок на улице: Франция еще больше ослабляет антиковидные меры

Во Франции с 17 июня отменят обязательное ношение масок на улице. Об этом сообщил премьер-министр республики Жан Кастек. «С завтрашнего дня в указы префектур будут внесены поправки», – сказал он (цитата по «Фигаро»).

Средства защиты будут необходимы в людных местах – рынки, очереди, стадионы. В закрытых помещениях ношение маски останется обязательным.

Кроме того, Жан Кастекс сообщил, что с 20 июня в стране отменят комендантский час с 23:00 до 06:00. Изначально эта мера должна была действовать до 30 июня.

Ранее Франция открыла границы для привитых от коронавируса туристов. Въезд без предъявления ПЦР-теста разрешен гражданам стран, внесенных в «зеленую» группу. В нее попали государства Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. При этом иностранцы должны быть привиты препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 16.06.21

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