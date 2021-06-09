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Среда, 9 июня 2021, 16:47 мск

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Франция открыла границы для привитых от коронавируса туристов

Французские власти ослабили ограничения для путешественников. Вакцинированные туристы смогут попасть в страну без ПЦР-теста. Однако прививка от коронавируса должна быть выполнена препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств.

Без предъявления результата ПЦР-теста во Францию смогут въехать только граждане государств, внесенных в «зеленую» группу. В нее попали страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.

Россия находится в «оранжевой» зоне вместе с США и Великобританией. Это значит, что при пересечении границы россиянам придется представить отрицательный ПЦР-тест и сертификат о вакцинации препаратом, одобренным ЕМА.

Те, кто не сделал прививку, тоже могут въехать во Францию, но по прибытии кроме предъявления отрицательного результата анализа, они должны будут пройти карантин продолжительностью семь дней.

С 9 июня во Франции также вступили в силу ряд послаблений для заведений, передает «Интерфакс». Например, бары и рестораны смогут принимать посетителей до половины заполняемости помещений. Кроме того, разрешена работа спортивных учреждений и организация мероприятий на открытом воздухе с ограничением до 500 человек.

Париж, Зоя Осколкова

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