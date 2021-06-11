Страны ЕС откроют границы для привитых туристов, кроме россиян

27 стран договорились открыть границы внутри Евросоюза для полностью привитых граждан. Послы стран-членов ЕС согласились, что прошедшие вакцинацию смогут посещать соседние страны без карантина и ПЦР-тестов, пишет Reuters.

По данным издания, полностью привиты более четверти населения ЕС старше 18 лет. Новые правила будут касаться только тех, кто вакцинировался препаратом, одобренным ВОЗ или органами ЕС. Напомним, ни одна из четырех российских вакцин пока не прошла регистрацию в международных организациях.

Для жителей других стран ограничительные меры будут действовать в зависимости от уровня заболеваемости внутри иностранного государства. Страны будут ранжировать по принципу светофора.

Как сообщал «Новый День», Европейский парламент одобрил введение ковидных паспортов, которые позволят гражданам ЕС с помощью одного документа подтверждать свой иммунный статус. Планируется, что система начнет действовать с июля. Цифровой сертификат «EU covid» будут выдавать в виде QR-кода в электронном или распечатанном виде.

Волгоград, Наталья Рязанова

Волгоград. Другие новости 11.06.21

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