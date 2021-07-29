Бельгийский суд начал расследование ответственности за гибель 38 человек в результате наводнения

Бельгийский суд начал расследование по делу об ответственности за гибель 38 человек в результате наводнения, обрушившегося на Бельгию в середине июля, сообщила прокуратура страны. Суд сосредоточит внимание на обстоятельствах, предшествовавших наводнению, и на том, можно ли было предотвратить гибель людей с помощью «предусмотрительности и осторожности». Если суд признает ошибку, то обвинит лиц в неумышленном убийстве, сообщает бельгийский телеканал RTBF.

Решение о расследовании «ни в коем случае не является выражением мнения о существовании возможной ответственности, но основано на усилиях по обеспечению объективности, объективности и независимости в поисках истины и уважении памяти жертв и их близких», – заявила прокуратура Льежа, одного из наиболее пострадавших городов.

Согласно последним данным полиции, в результате наводнения, обрушившегося на Бельгию с 14 по 16 июля, в общей сложности пострадали 38 человек, 37 из которых находятся в провинции с центром в Льеже.

Сразу после наводнения в Бельгии разгорелись общественные дебаты о возможном отказе системы предупреждения населения об угрозе наводнений. Жертвы жаловались, что не получили всей информации и даже не знали о переполненной дамбе в Эйпене, которая начала сбрасывать воду без эвакуации людей из окрестностей в качестве меры предосторожности, сообщило агентство AFP.

Льеж, Елена Васильева

Льеж. Другие новости 29.07.21

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