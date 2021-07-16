В Бельгии наводнение стало причиной гибели 22 человек

В Бельгии 22 человека погибли в результате наводнения. Пострадавшие от стихии районы обесточены. Военные эвакуируют местных жителей. Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Сильнее всего пострадал регион Валлония на юге страны. Дороги затопило, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями. Потоки воды сносят автомобили. Более 20 тысяч человек остались без электричества. К спасательной операции подключились военные. Они эвакуируют местных жителей.

Кроме того, стихия затронула некоторые районы Люксембурга и Нидерландов.

В Германии власти объявили режим военной катастрофы. По последним данным, там жертвами наводнения стали 103 человека, еще 1,3 тысячи числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают находить погибших в подвалах домов. В поисковых операциях участвуют 850 сотрудников экстренных служб, сообщает Der Spiegel.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 16.07.21

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