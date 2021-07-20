Ущерб от наводнения в Германии оценили в миллиарды евро

В Германии продолжают операцию по ликвидации последствий наводнения на западе страны. Жертвами стихии стали более 150 человек. Ущерб от потопа оценивается в несколько миллиардов евро.

По данным Федерального министерства транспорта, наводнением были разрушены и смыты несколько участков железнодорожного полотна, дорог и автомагистралей. Только в этой сфере ущерб составляет около 2 млрд евро. Кроме того, в восстановлении нуждаются несколько мостов и вышек сотовой связи.

По словам главы Германского союза страховщиков Йорга Асмуссена, это наводнение может стать одним из самых разрушительных с 2013 года. Тогда сумма достигла отметки в 9,3 млрд евро, сообщает Bild.

Ранее член бундестага по международным делам Вальдемар Гердт обвинил власти в халатности. По его мнению, катастрофы можно было избежать, если бы не привычка правительства экономить на своей стране.

«Природные стихии всегда очень тяжело предсказать и калькулировать, хотя это не относится к трагедии, которая произошла. Она была предсказуемой, о ней предупреждали и ученые, и экологи, и служба безопасности говорила о том, что дамбы устарели, их надо обновлять, что такой сценарий вероятен и возможен», – сказал Гердт.

Как сообщал «Новый День», число жертв наводнения в Германии увеличилось, по разным данным, до 150-164 человек. Судьба еще более 700 человек остается неизвестной. Сильно пострадали от буйства стихии земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония и Бавария.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 20.07.21

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